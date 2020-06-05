Выздоровело более двухсот тысяч человек
На 5 июня в России зарегистрировано 449 834 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 8 726 заболевших. Выздоровело 212 680 человек, умерло - 5 528.
Проведено более 12 млн. тестов.
На 5 июня в Забайкальском крае общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1398. У 16 заболевших наблюдается тяжёлая степень заболевания. 42 человека выписаны из медучреждений края, всего выздоровели 750 человек с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом.
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 2613 случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 1982 человека, из них – 150 из обсерваторов и 1107 вахтовиков. Выздоровело 604 человека, в том числе за последние сутки – 38. Умерло 13 пациентов, 14 – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, говорится в сообщении регионального оперштаба.
В Бурятии уже 1733 случая заболевания коронавирусом. За всё время вылечился 1031 пациент, в том числе накануне выздоровели ещё 24 человека.
Входят в статистику и 11 летальных случаев, последний из них зафиксирован накануне, 4 июня – скончалась 43-летняя женщина. У неё была терминальная хроническая почечная недостаточность. Остальные проходят лечение.
В России проведено более 12 млн. тестов на коронавирус
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