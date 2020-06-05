В Иркутске создадут городское лесничество

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Сейчас ведётся работа по внесению сведений о границах будущего лесничества в ЕГРН



Решение о создании городского лесничества принято в федеральном агентстве лесного хозяйства на основании обращения администрации города Иркутска.



- Городские леса на сегодня занимают площадь более пяти тысяч гектаров. Важно их сохранять, заниматься восстановлением, новыми посадками. Для этих целей мы инициировали создание городского лесничества. Это позволит нам более эффективно решать задачи, направленные на защиту и охрану зелёного пояса вокруг Иркутска, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.



Муниципалитетом была предоставлена документация, согласно которой на сегодняшний день к городским лесам относится 5320 га земель, и обоснование о необходимости защиты и сохранения зелёных насаждений. На данный момент центральным аппаратом Рослесхоза ведётся работа по внесению сведений о границах Иркутского городского лесничества в ЕГРН.



Одним из приоритетных направлений создаваемого лесничества станет планомерное лесовосстановление необлесённых участков. Так, в этом году на территории посёлка Вересовка уже будет высажено 68 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади в 17 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

