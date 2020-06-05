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В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании

В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании
Общество,  Фото:pixabay.com
8 июня пройдут плановые профилактические работы на объектах связи

Забайкальский краевой радиотелевизионный передающий центр 8 июня проводит плановые профилактические работы на объектах связи. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

В этот день в период с 02:00 до 11:00 возможны временные отсутствия эфирного телевизионного и радиовещания в следующих населённых пунктах Забайкальского края – городах: Петровск-Забайкальский, Краснокаменск; посёлках: Кокуй, Новоорловск, Орловский, Холбон, Арбагар; сёлах: Казаново, Кибасово, Мирсаново, Митрофаново, Приозёрное; на станциях Безречная, Маяк, Улан-Цацык, Хада-Булак, Урулюнгуй, Целинный, Юбилейный, Усть-Тасуркай, Делюн, Усть-Курлыч, Усть-Наринзор.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в этот день в Чите также пройдут плановые работы по техобслуживанию. Из-за этого в городе будут временно прекращены трансляции радио и телевизионных программ.
Забайкальский край телевидение радио
 
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