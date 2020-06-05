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В бурятском селе больных коронавирусом выявляли раньше, чем получали анализы

В бурятском селе больных коронавирусом выявляли раньше, чем получали анализы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация в улусе Ехэ-Цаган названа стабильной

Ситуация в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района Бурятии, где зарегистрирован очаг заболевания коронавирусом, остаётся стабильной. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- Выявляются единичные случаи, но это уже домашние очаги. Дано было поручение отработать второй круг контактных, чтобы не допустить масштабного распространения. Такая работа имеет положительный эффект в плане локализации очага, - пояснила Елена Кузьмина.

Она выразила надежду, что скоро этот очаг будет локализован.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова добавила, что здесь очень хорошо сработали местная администрация и медики из Гусиноозёрской центральной районной больницы. В короткие сроки состоялся подворовой обход, пожилым пациентам и людям с хроническими заболеваниями была сделана компьютерная томография.

- Это позволило даже до прихода положительных анализов выявить пациентов с вирусной пневмонией и своевременно госпитализировать. Это позволило быстро-быстро локализовать очаг и, самое главное, не допустить тяжёлых форм, - отметила Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», распространению заболевания способствовало празднования юбилея сельчанина. На праздник, несмотря на пандемию, приехали люди из Гусиноозёрска и других сёл. К вечеру 29 мая были выявлены первые девять больных. С того дня новые заражённые выявляются каждый день – по два, три, пять заболевших.

Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 1733 случая заболевания коронавирусом
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