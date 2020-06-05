Ситуация в улусе Ехэ-Цаган названа стабильной
Ситуация в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района Бурятии, где зарегистрирован очаг заболевания коронавирусом, остаётся стабильной. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- Выявляются единичные случаи, но это уже домашние очаги. Дано было поручение отработать второй круг контактных, чтобы не допустить масштабного распространения. Такая работа имеет положительный эффект в плане локализации очага, - пояснила Елена Кузьмина.
Она выразила надежду, что скоро этот очаг будет локализован.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова добавила, что здесь очень хорошо сработали местная администрация и медики из Гусиноозёрской центральной районной больницы. В короткие сроки состоялся подворовой обход, пожилым пациентам и людям с хроническими заболеваниями была сделана компьютерная томография.
- Это позволило даже до прихода положительных анализов выявить пациентов с вирусной пневмонией и своевременно госпитализировать. Это позволило быстро-быстро локализовать очаг и, самое главное, не допустить тяжёлых форм, - отметила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», распространению заболевания способствовало празднования юбилея сельчанина. На праздник, несмотря на пандемию, приехали люди из Гусиноозёрска и других сёл. К вечеру 29 мая были выявлены первые девять больных. С того дня новые заражённые выявляются каждый день – по два, три, пять заболевших.
Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 1733 случая заболевания коронавирусом.
В бурятском селе больных коронавирусом выявляли раньше, чем получали анализы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ситуация в улусе Ехэ-Цаган названа стабильной
Дезраствор будут выдавать всего несколько часов
Ежемесячную выплаты получили 469 семей
В колонии строгого режима прошёл конкурс стенной печати
В Иркутск приедут сильнейшие сборные из семи стран
Церемония вручения аттестатов в этом году очень скромная. ФОТО
Улан-удэнцы подписывают петицию к оперштабу
Участник дуэта из Улан-Удэ, вышедшего в финал «Comedy Баттл» на ТНТ, дал небольшое интервью
Он запланирован на 10 и 11 июня
Жителей посёлка Усть-Баргузин оштрафовали и выдали предписания
Он победил в десятидневном марафоне по набиванию мяча
Улан-Удэ попал в число городов, которые лучше всего восстанавливаются от последствий пандемии
Все цветы и саженцы будут поливать с помощью специально подведённого оборудования
В регионе уже 26 летальных случаев
К ламам обратились за помощью, когда укладывали асфальт на дороге к Тамчинскому дацану