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Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях

Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
На этот раз фильм об Иркутской филармонии стал призёром кинофестиваля в Праге

Документальный фильм фильм Иркутского областного кинофонда «Здесь живёт музыка» режиссёра Полины Степановой занял второе место в номинации «Best documentary» на кинофестивале Prague International Monthly Film Festival (Прага, Чехия). В тройку победителей вошли ленты из Китая, России и Великобритании.

Пражский кинофестиваль назвал российскую картину «любовным письмом музыке». В рецензии отмечено: «С первой минуты становится ясно, что в этот фильм было вложено очень много любви, и зритель полностью погружается в повествование, достигая катарсиса к концу фильма».

Напомним, что также высокую оценку фильму «Здесь живёт музыка» дал итальянский кинофестиваль Rome Independent Prisma Awards (Рим, Италия), где фильм вышел в финалисты в номинации «Best documentary». А в начале мая картина, посвящённая 80-летию Иркутской областной филармонии, одержала победу в номинации «Лучший документальный фильм. Март 2020» на фестивале «Short to the point» (Бухарест, Румыния), а также была удостоена «Почетного упоминания» за высокую художественную ценность и выиграла в номинации «Лучший постер» на кинофестивале «Kosice International Monthly film festival» (Кошице, Словакия).

В том же месяце картина вошла в официальные отборы кинофестивалей «New cinema» (Лиссабон, Португалия) и «UK Monthly Film Fest» (Норфолк, Великобритания), а известный польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, встречу с которым провёл кинофонд, назвал картину Полины Степановой очень удачной. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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