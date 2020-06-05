В Бурятии осуждённые соревновались, у кого лучше стенгазета

В колонии строгого режима прошёл конкурс стенной печати



В рамках международного дня борьбы со злоупотреблением наркотических средств среди осуждённых исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ прошёл конкурс стенной печати.



- Осуждённые изобразили негативное отношение современного общества к наркотикам на бумаге. Они охотно приняли участие в мероприятии, так как многие до осуждения имели проблемы с наркотиками и сейчас смотрят на проблему с другой стороны, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



К оценке жюри было предложено шесть стенгазет. Все работы были размещены в комнатах воспитательной работы рядом с другой наглядной агитацией. По итогам конкурса осуждённые, чьи работы признаны лучшими, будут поощрены правами начальника исправительного учреждения.

