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В Бурятии осуждённые соревновались, у кого лучше стенгазета

В Бурятии осуждённые соревновались, у кого лучше стенгазета
Общество, 
В колонии строгого режима прошёл конкурс стенной печати

В рамках международного дня борьбы со злоупотреблением наркотических средств среди осуждённых исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ прошёл конкурс стенной печати.

- Осуждённые изобразили негативное отношение современного общества к наркотикам на бумаге. Они охотно приняли участие в мероприятии, так как многие до осуждения имели проблемы с наркотиками и сейчас смотрят на проблему с другой стороны, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

К оценке жюри было предложено шесть стенгазет. Все работы были размещены в комнатах воспитательной работы рядом с другой наглядной агитацией. По итогам конкурса осуждённые, чьи работы признаны лучшими, будут поощрены правами начальника исправительного учреждения.
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