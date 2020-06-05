 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера

В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Саша Пуш расскажет о себе в соцсетях в день своего рождения

6 июня национальная библиотека Бурятии отметит День русского языка необычной онлайн-программой. О себе и своём творчестве Александр Пушкин «расскажет» сам. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Под ником Саша Пуш (https://vk.com/id597811333) в социальной сети в ВКонтакте пользователи узнают «современного» Александра Сергеевича Пушкина. На его странице будут размещены интересные факты из жизни писателя и поэта от первого лица. Он расскажет, чем занимался, о друзьях и времяпрепровождении, о важных событиях в жизни и многое другое. Всё о великом поэте нескучно и интересно. Все публикации будут сопровождать современные иллюстрации.

На один день, 6 июня, Саша Пуш станет автором публикаций в группе национальной библиотеки РБ (https://vk.com/library_of_buryatia), где будет отвечать на вопросы и комментировать.

В этот день состоятся:
1. Прямая трансляция лекции «Почему Пушкин популярен у сибиряков»;
2. ZOOM-викторина в прямом эфире и трансляцией на YouTube-канале библиотеки;
3. Ребусы по произведениям Пушкина;
4. «Читаем Пушкина на бурятском» – обзор уникальных переводных изданий из фондов национальной библиотеки РБ;
5. «Пушкин на бурятском языке. Агууехэ Пушкин буряадаар» – подборка стихотворений;
6. Книжно-иллюстративная выставка «Бессмертный гений» от отдела редких и ценных книг;
7. Мультимедийный урок по Пушкину, трансляция из фондов президентской библиотеки веб-конференции о Пушкине;
8. Онлайн-викторина по творчеству А.С. Пушкина;
9. Трансляция из архива президентской библиотеки видеоконференции «День памяти А.С. Пушкина»;
10. Видеообзор книжной выставки «Храни меня мой талисман».

Возрастное ограничение 12+
Бурятия библиотека Пушкин Праздники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
Общество, 05.06.2020
Саша Пуш расскажет о себе в соцсетях в день своего рождения
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Общество, 05.06.2020
Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
Общество, 05.06.2020
Однако заработают они только после снятия ограничительных мер
В Бурятии объяснили про вёдра вместо туалетов для больных COVID
В Бурятии объяснили про вёдра вместо туалетов для больных COVID
Общество, 05.06.2020
Минздрав ответил на публикацию с возмущениями больного из инфекционной больницы
Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии
Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии
Общество, 05.06.2020
По естественному приросту населения республика находится на 12 месте
В Иркутске создадут городское лесничество
В Иркутске создадут городское лесничество
Общество, 05.06.2020
Сейчас ведётся работа по внесению сведений о границах будущего лесничества в ЕГРН
В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании
В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании
Общество, 05.06.2020
8 июня пройдут плановые профилактические работы на объектах связи
Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях
Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях
Общество, 05.06.2020
На этот раз фильм об Иркутской филармонии стал призёром кинофестиваля в Праге
Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Общество, 05.06.2020
В случае победы жители этих городов увидят, как преображаются их любимые места для отдыха на берегу Байкала
В Иркутской области отменили Сурхарбан
В Иркутской области отменили Сурхарбан
Общество, 05.06.2020
Причина отмены стало распространение коронавирусной инфекции
Видео: Из Бурятии в Забайкалье отправился военный мобильный госпиталь
Видео: Из Бурятии в Забайкалье отправился военный мобильный госпиталь
Общество, 05.06.2020
В составе подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 05.06.2020
От жителей принято более 24 тысяч заявлений
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Общество, 05.06.2020
Киёко Аихара рассказала о своем путешествии в Бурятию в газете «Асахи симбун»
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
Общество, 05.06.2020
За прошедшие сутки составлено восемь протоколов

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^