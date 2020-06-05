В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера

Саша Пуш расскажет о себе в соцсетях в день своего рождения
6 июня национальная библиотека Бурятии отметит День русского языка необычной онлайн-программой. О себе и своём творчестве Александр Пушкин «расскажет» сам. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
Под ником Саша Пуш (https://vk.com/id597811333) в социальной сети в ВКонтакте пользователи узнают «современного» Александра Сергеевича Пушкина. На его странице будут размещены интересные факты из жизни писателя и поэта от первого лица. Он расскажет, чем занимался, о друзьях и времяпрепровождении, о важных событиях в жизни и многое другое. Всё о великом поэте нескучно и интересно. Все публикации будут сопровождать современные иллюстрации.
На один день, 6 июня, Саша Пуш станет автором публикаций в группе национальной библиотеки РБ (https://vk.com/library_of_buryatia), где будет отвечать на вопросы и комментировать.
В этот день состоятся:
1. Прямая трансляция лекции «Почему Пушкин популярен у сибиряков»;
2. ZOOM-викторина в прямом эфире и трансляцией на YouTube-канале библиотеки;
3. Ребусы по произведениям Пушкина;
4. «Читаем Пушкина на бурятском» – обзор уникальных переводных изданий из фондов национальной библиотеки РБ;
5. «Пушкин на бурятском языке. Агууехэ Пушкин буряадаар» – подборка стихотворений;
6. Книжно-иллюстративная выставка «Бессмертный гений» от отдела редких и ценных книг;
7. Мультимедийный урок по Пушкину, трансляция из фондов президентской библиотеки веб-конференции о Пушкине;
8. Онлайн-викторина по творчеству А.С. Пушкина;
9. Трансляция из архива президентской библиотеки видеоконференции «День памяти А.С. Пушкина»;
10. Видеообзор книжной выставки «Храни меня мой талисман».
Возрастное ограничение 12+
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