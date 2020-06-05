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Бурятский дуэт «Саня и Пурбо» в шаге от пяти миллионов рублей

Бурятский дуэт «Саня и Пурбо» в шаге от пяти миллионов рублей
Общество, 
Участник дуэта из Улан-Удэ, вышедшего в финал «Comedy Баттл» на ТНТ, дал небольшое интервью

Сегодня, 5 июня, на ТНТ пройдет финал оригинального юмористического шоу «Comedy Баттл». (16+). Борьбу за приз в пять миллионов рублей с успехом продолжает дуэт из Бурятии «Пурбо и Саня». О своих соперниках, болельщиках и предстоящем итоговом выступлении рассказал Пурбо Ринчинов, один из участников команды.

- Пурбо, ты и Саша (Александр Найданов – второй участник дуэта «Пурбо и Саня» - прим.) теперь финалисты проекта «Comedy Баттл». Как ощущения?

- Неожиданные. Я бы сказал, что есть 50% волнения и 50% уверенности, что мы все делаем правильно. Говорю за себя и Сашу: мы довольны полуфиналом и теперь шагаем в финал. Да, конечно, всегда есть к чему стремиться, но тем не менее все окей.

- А кто ваши главные соперники?

— Это мы. Ведь на выступлении всё зависит исключительно от нас самих. А что касается других участников проекта, то мы не соперники, мы уже приятели. К финалу уже все сплотились, так что, например, с ребятами из Питера, Ростова, Краснодара продолжаем общаться и за пределами съёмочной площадки.

- На что можно потратить выигрыш в случае победы в шоу «Comedy Баттл»?

- Честно? Я бы отдал большую часть денег из своей половины родителям. Они бы лучше меня распорядились ими. Про Сашкину долю не знаю. А вообще мы про деньги ни разу не говорили. Самый большой кайф в нашем случае – это то, что мы запомнились зрителям западной части страны. Паша Воля сказал, что мы - один из самых ярких дуэтов, и это безумно приятно.

- Кто ваши самые преданные болельщики?

- Можно было бы сказать, что родители, но они наши болельщики в принципе по жизни, так что скажу, что это наши «коллеги» по команде КВН «Берег Байкала». Ребята нас всегда так мощно поддерживают, и это дорогого стоит. А еще я уже это говорил и снова повторюсь, что за нас вся Бурятия. И это добавляет груз ответственности …

- Что помогает справиться с волнением перед выступлением?

- Не что, а кто. Это вся команда проекта «Comedy Баттл» и ребята, которые вместе с нами принимают участие в шоу.

- С чем идёте в финал?

- Скажем так, этот номер будет вновь состоять из экспрессивных и визуальных шуток, которыми мы и отличаемся от других участников. А в остальном – без спойлеров. Друзья, смотрите эфир и болейте за нас.

- Скажи, а комик комику – друг, товарищ, брат или волк?

- Все – да, кроме волка.

Смотри финал проекта «Comedy Баттл» с дуэтом «Пурбо и Саня» из Улан-Удэ сегодня, 5 июня, в 23.00 на ТНТ

Возрастное ограничение 16+



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