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Улан-Удэ присоединится к акции «Оставайся донором»

Улан-Удэ присоединится к акции «Оставайся донором»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он запланирован на 10 и 11 июня

10 и 11 июня, перед всемирным днём донора крови, в Улан-Удэ пройдёт акция «Оставайся донором», которая продолжает всероссийский донорский марафон. Как сообщал «Байкал-Daily» он начался в стране 20 апреля

Сегодня в Бурятии насчитывается около 7000 доноров, 2175 из них являются почётными донорами России. Самому молодому в республике почётному донору России 30 лет. Чтобы получить это звание, необходимо сдать кровь 40 раз.

В дни акции кровь могут сдать все желающие, обязательно к ней присоединятся члены регионального отделения Общероссийского народного фронта, движения «Волонтёры-медики», Бурятского отделения «Российский Союз Молодёжи».

- Несмотря на эпидемиологическую обстановку, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Кровь нельзя синтезировать искусственным путём. Только донорская кровь позволяет пациентам, находящимся в тяжёлом состоянии, получить шанс на выздоровление, вернуть здоровье, сохранить жизнь, - говорит заместитель главного врача республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.

На станции переливания крови, как и во всех учреждениях страны, введены дополнительные меры, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции. Это масочный режим среди сотрудников, ежедневный контроль температуры тела всего персонала. Во всех кабинетах и помещениях проводится дезинфекция контактных поверхностей каждый час. Донорам и посетителям при входе на станцию измеряют температуру тела, выдают маски. Врачи проводят тщательный сбор эпидемиологического анамнеза доноров.

К донорству не могут быть допущены лица, имеющие следующие симптомы: повышение температуры тела, кашель, затруднённое дыхание.

Приём доноров ведётся каждый будний день с 8.00 до 13.00, в четверг с 9.00 до 13.00 ч. С правилами и рекомендациями до и после донации можно ознакомиться на сайте Службе крови Бурятии. 
Донорство крови
 
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