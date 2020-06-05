Двух жителей Бурятии наказали за отказ от вакцинации животных

Жителей посёлка Усть-Баргузин оштрафовали и выдали предписания



В Бурятии двух жителей Баргузинского района привлекли к административной ответственности за отказ от вакцинации животных против бешенства.



- В апреле от управления ветеринарии Бурятии поступило обращение о том, что в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района специалисты проводили вакцинацию домашних животных. Однако двое человек отказались предоставить животных для вакцинации, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении сельчан возбуждены дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, им назначено наказание в виде административных штрафов, выданы предписания об устранении нарушений.

