Жителей посёлка Усть-Баргузин оштрафовали и выдали предписания
В Бурятии двух жителей Баргузинского района привлекли к административной ответственности за отказ от вакцинации животных против бешенства.
- В апреле от управления ветеринарии Бурятии поступило обращение о том, что в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района специалисты проводили вакцинацию домашних животных. Однако двое человек отказались предоставить животных для вакцинации, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении сельчан возбуждены дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, им назначено наказание в виде административных штрафов, выданы предписания об устранении нарушений.
Двух жителей Бурятии наказали за отказ от вакцинации животных
Общество, Фото:
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