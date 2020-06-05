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В Бурятии мальчик набил мяч почти 27 тысяч раз

В Бурятии мальчик набил мяч почти 27 тысяч раз
Общество,  Фото:pixabay.com
Он победил в десятидневном марафоне по набиванию мяча

Юный житель Бурятии набил мяч почти 27 тысяч раз. Он победил в десятидневном турнире, который проводился в Кабанском центре помощи детям с 26 мая по 3 июня.

Турнир по набиванию мяча в Кабанске провели впервые. Воспитанники посвятили свои рекорды 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В марафоне участвовали 16 детей. Каждому участнику на чеканку мяча давалось по полчаса. За все время марафона участники набили по мячу 142 919 раз. Первое место занял воспитанник, который набил мяч 26 840 раз, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
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