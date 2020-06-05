Все цветы и саженцы будут поливать с помощью специально подведённого оборудования
В первый день Дончод хурала (Праздника тысячи подношений) в Иволгинском дацане Бурятии идёт посадка однолетних цветов.
- Озеленение дацана проводится уже не первый год, в этом году администрация города Улан-Удэ подарила главному буддийскому храму страны саженцы клёна и яблонь. В акции по посадке деревьев приняло участие много прихожан, которые привезли рябину, клёны, яблони, вишни, смородину, абрикос и другие саженцы. Дацан благодарен всем, кто принял участие в озеленении территории. Надеемся, вы сможете оценить изменения при обходе гороо уже скоро, после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Все цветы и саженцы будут поливать с помощью специально подведённого оборудования. В пресс-службе отметили, что в дацане один из лам исполняет функции садовника и отвечает за посадки.
4, 5, 6 июня в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходит большой молебен - Дончод хурал, посвящённый дню рождения, Просветления и уходу в Нирвану Будды Шакьямуни.
В Иволгинском дацане Бурятии сажают цветы
Общество, Фото:
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