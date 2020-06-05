 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Забайкалье скончались ещё 2 пациента с коронавирусом

В Забайкалье скончались ещё 2 пациента с коронавирусом
Общество, 
В регионе уже 26 летальных случаев

На 5 июня в Забайкальском крае общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1398. У 16 заболевших наблюдается тяжёлая степень заболевания. 42 человека выписаны из медучреждений края, всего выздоровели 750 человек с диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки в моностационарах скончались 65-летняя женщина и 66-летний мужчина. У пациентов был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь сообщалось о смерти двух пациентов с коронавирусом.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 2613 случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 1982 человека, из них – 150 из обсерваторов и 1107 вахтовиков. Выздоровело 604 человека, в том числе за последние сутки – 38. Умерло 13 пациентов, 14 – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, говорится в сообщении регионального оперштаба.

В Бурятии уже 1733 случая заболевания коронавирусом. За всё время вылечился 1031 пациент, в том числе накануне выздоровели ещё 24 человека.

Входят в статистику и 11 летальных случаев, последний из них зафиксирован накануне, 4 июня – скончалась 43-летняя женщина. У неё была терминальная хроническая почечная недостаточность. Остальные проходят лечение.
профилактика коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вспомнили, как ламы молились по просьбе дорожников
В Бурятии вспомнили, как ламы молились по просьбе дорожников
Общество, 05.06.2020
К ламам обратились за помощью, когда укладывали асфальт на дороге к Тамчинскому дацану
В Бурятии на Слюдянских озёрах установили площадки для мусора
В Бурятии на Слюдянских озёрах установили площадки для мусора
Общество, 05.06.2020
Установлено шесть железобетонных площадок с металлическим каркасом и ограждением  
В Бурятии девочка подарила медикам, борющимся с коронавирусом, шоколад
В Бурятии девочка подарила медикам, борющимся с коронавирусом, шоколад
Общество, 05.06.2020
Юная жительница республики приобрела шоколадные яйца на накопленные деньги
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх автобусов
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх автобусов
Общество, 05.06.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 5 июня
В Братске наркосбытчики предстанут перед судом
В Братске наркосбытчики предстанут перед судом
Общество, 05.06.2020
Они обвиняются в 26 преступлениях
После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату
После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату
Общество, 05.06.2020
Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по зарплате погашена
В Бурятии магазину незаконно отключили воду
В Бурятии магазину незаконно отключили воду
Общество, 05.06.2020
Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Бурятии сотрудники УФСИН передали продуктовые наборы нуждающимся
В Бурятии сотрудники УФСИН передали продуктовые наборы нуждающимся
Общество, 05.06.2020
Также они доставили питьевую воду одиноким пенсионерам
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
Общество, 05.06.2020
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Жителей Бурятии будут вознаграждать за сообщения о мусорящих людях
Жителей Бурятии будут вознаграждать за сообщения о мусорящих людях
Общество, 04.06.2020
Глава Бурятии уже подписал постановление о новых вознаграждениях  
Поезд «Россия» сообщением Владивосток – Москва станет ежедневным
Поезд «Россия» сообщением Владивосток – Москва станет ежедневным
Общество, 04.06.2020
С июля он заменит в расписании поезд №99/100 сообщением Москва – Владивосток
Кабанский район Бурятии отметил День защиты детей фотоконкурсом
Кабанский район Бурятии отметил День защиты детей фотоконкурсом
Общество, 04.06.2020
В соцсетях родители выясняли чей ребёнок «самый-самый»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^