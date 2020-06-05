Они обвиняются в 26 преступлениях
Братская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 сбытчиков наркотических средств. Они обвиняются в совершении 26 преступлений.
По версии следствия, с мая по август 2019 года участники ОПГ с помощью мессенджеров незаконно распространяли в Братске и Усть-Илимске Иркутской области наркотическое средство – гашиш через тайники-закладки. Оплата за наркотические средства осуществлялась покупателями в виде криптовалюты, которая поступала на виртуальные счета наркосбытчиков.
Преступления выявлены сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Братского линейного отдела МВД России на транспорте.
Уголовное дело поступило в Братский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Братске наркосбытчики предстанут перед судом
Общество, Фото:
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