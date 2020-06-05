В Братске наркосбытчики предстанут перед судом

Они обвиняются в 26 преступлениях



Братская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 сбытчиков наркотических средств. Они обвиняются в совершении 26 преступлений.



По версии следствия, с мая по август 2019 года участники ОПГ с помощью мессенджеров незаконно распространяли в Братске и Усть-Илимске Иркутской области наркотическое средство – гашиш через тайники-закладки. Оплата за наркотические средства осуществлялась покупателями в виде криптовалюты, которая поступала на виртуальные счета наркосбытчиков.



Преступления выявлены сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Братского линейного отдела МВД России на транспорте.



Уголовное дело поступило в Братский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

