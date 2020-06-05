Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по зарплате погашена
Во время мониторинга социальной сети Вконтакте, прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в автономном учреждении «Кижингинский лесхоз» в Бурятии.
Выяснилось, что перед 48 работниками учреждения образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2020 года на сумму 860 тысяч рублей.
Прокурор района работодателю внёс представление, объявил предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
Также прокурором в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы, которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Бурятии.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юная жительница республики приобрела шоколадные яйца на накопленные деньги
Планируется развернуть около 100 коек
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 5 июня
Они обвиняются в 26 преступлениях
Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по зарплате погашена
Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
Также они доставили питьевую воду одиноким пенсионерам
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Глава Бурятии уже подписал постановление о новых вознаграждениях
С июля он заменит в расписании поезд №99/100 сообщением Москва – Владивосток
Соревнования стартуют 13 июня
В соцсетях родители выясняли чей ребёнок «самый-самый»
Окончание приёма заявок – 1 сентября
Анимационную ленту создали воспитанники и специалисты социального центра «Маяк»
Защитные средства будут выдавать по две штуки на одного человека старше 60 лет