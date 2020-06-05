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После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату

После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату
Общество,  Фото:pixabay.com
Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по зарплате погашена

Во время мониторинга социальной сети Вконтакте, прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в автономном учреждении «Кижингинский лесхоз» в Бурятии.

Выяснилось, что перед 48 работниками учреждения образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2020 года на сумму 860 тысяч рублей.

Прокурор района работодателю внёс представление, объявил предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Также прокурором в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы, которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Бурятии.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
прокуратура
 
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