После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату

Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по зарплате погашена



Во время мониторинга социальной сети Вконтакте, прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в автономном учреждении «Кижингинский лесхоз» в Бурятии.



Выяснилось, что перед 48 работниками учреждения образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2020 года на сумму 860 тысяч рублей.



Прокурор района работодателю внёс представление, объявил предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.



Также прокурором в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы, которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Бурятии.



Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

