 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

На водоёмах Улан-Удэ открыли навигацию для маломерных судов⠀

На водоёмах Улан-Удэ открыли навигацию для маломерных судов⠀
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Навигационный период начался 1 июня и завершится 21 октября

В Улан-Удэ подписали распоряжение об открытии навигации для плавания маломерных судов на водных объектах города – реках Уда и Селенга. ⠀

Навигационный период начался 1 июня и завершится 21 октября. Контролировать выполнение указанных сроков будет Улан-Удэнский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии. ⠀

- Эксплуатация маломерных судов судоводителями и судовладельцами разрешается при наличии у них судового билета, пройденного освидетельствования и наличия удостоверения на право управления маломерным судном. В случае нарушения этих правил судоводителей привлекут к административной ответственности и применят к ним наказание в виде предупреждения, административного штрафа или лишения права управления маломерным судном, - отметили в пресс-службе городской администрации.

При использовании маломерных судов следует соблюдать меры безопасности, перед выходом в плавание нужно проверить техническое состояние судна, судоводитель и пассажиры должны обязательно надеть спасательные жилеты. ⠀

В межнавигационный период запрещено плавание всех видов маломерных судов, кроме спасательных судов, судов, принадлежащих государственной инспекции по маломерным судам, органам рыбоохраны, и судов рыбодобывающих предприятий, имеющих квоту на добычу водных биологических ресурсов.

навигация река
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Корвет «Алдар Цыденжапов» покинул завод и направляется во Владивосток
Корвет «Алдар Цыденжапов» покинул завод и направляется во Владивосток
Общество, 04.06.2020
Заселение экипажа на корабль состоится в конце июня
В Забайкалье женщина из землянки помещена в приют в Чите
В Забайкалье женщина из землянки помещена в приют в Чите
Общество, 04.06.2020
Она сможет находиться в социальном приюте до года
Медучреждения Иркутской области вернут к обычному режиму работы
Медучреждения Иркутской области вернут к обычному режиму работы
Общество, 04.06.2020
Весной многие лечебные учреждения были перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией
Дом молодёжи планируют создать в Иркутске
Дом молодёжи планируют создать в Иркутске
Общество, 04.06.2020
Совет Общественной палаты Иркутска на очередном заседании обсудил создание городского Дома молодёжи
Байкал попал в топ-5 российских направлений летом 2020 года
Байкал попал в топ-5 российских направлений летом 2020 года
Общество, 04.06.2020
65% опрошенных россиян хотят провести летний отпуск в своей стране
По всему Улан-Удэ установят датчики для контроля загрязнения воздуха
По всему Улан-Удэ установят датчики для контроля загрязнения воздуха
Общество, 04.06.2020
Данные независимой сети будут доступны в режиме онлайн
Жителей Бурятии ожидают две сокращённые недели в июне
Жителей Бурятии ожидают две сокращённые недели в июне
Общество, 04.06.2020
Один выходной был плановым, второй добавился недавно
Зенитчики в Бурятии получат новейшую «Вербу»
Зенитчики в Бурятии получат новейшую «Вербу»
Общество, 04.06.2020
Планируется перевооружить соединения на новые ПЗРК «Верба»
Июнь в Бурятии будет тёплым
Июнь в Бурятии будет тёплым
Общество, 04.06.2020
В ближайшие дни погода будет неустойчивой  
В Бурятии сельчане превратили заброшенный дом в гостевой
В Бурятии сельчане превратили заброшенный дом в гостевой
Общество, 04.06.2020
Гостевой дом примет земляков, у которых уже не осталось здесь своих домов
В Бурятии открылась пожарная часть – её могло не быть, если бы не платье от Путина
В Бурятии открылась пожарная часть – её могло не быть, если бы не платье от Путина
Общество, 04.06.2020
В селе Тугнуй открылась пожарная часть с необычной историей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^