Навигационный период начался 1 июня и завершится 21 октября
В Улан-Удэ подписали распоряжение об открытии навигации для плавания маломерных судов на водных объектах города – реках Уда и Селенга. ⠀
Навигационный период начался 1 июня и завершится 21 октября. Контролировать выполнение указанных сроков будет Улан-Удэнский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии. ⠀
- Эксплуатация маломерных судов судоводителями и судовладельцами разрешается при наличии у них судового билета, пройденного освидетельствования и наличия удостоверения на право управления маломерным судном. В случае нарушения этих правил судоводителей привлекут к административной ответственности и применят к ним наказание в виде предупреждения, административного штрафа или лишения права управления маломерным судном, - отметили в пресс-службе городской администрации.
При использовании маломерных судов следует соблюдать меры безопасности, перед выходом в плавание нужно проверить техническое состояние судна, судоводитель и пассажиры должны обязательно надеть спасательные жилеты. ⠀
В межнавигационный период запрещено плавание всех видов маломерных судов, кроме спасательных судов, судов, принадлежащих государственной инспекции по маломерным судам, органам рыбоохраны, и судов рыбодобывающих предприятий, имеющих квоту на добычу водных биологических ресурсов.
На водоёмах Улан-Удэ открыли навигацию для маломерных судов⠀
Общество, Фото:
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