В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июня по республике местами кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью 6-11, местами до 1 тепла, днём 21-26, местами 14-19 тепла.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 6-8, днём 22-24 тепла.
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
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