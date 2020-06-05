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В Бурятии сохранится неустойчивая погода

В Бурятии сохранится неустойчивая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июня по республике местами кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью 6-11, местами до 1 тепла, днём 21-26, местами 14-19 тепла.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 6-8, днём 22-24 тепла.
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