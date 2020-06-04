Дом молодёжи планируют создать в Иркутске

Совет Общественной палаты Иркутска на очередном заседании обсудил создание городского Дома молодёжи



Как сообщила член Общественной палаты города Маргарита Цыганова, создание Дома молодежи активисты проекта, а также общественники обсудили на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Он поручил создать рабочую группу по решению этого вопроса.



– Иркутской молодёжи необходимо пространство, где будут организованы залы для различных мероприятий, переговорные комнаты, медиацентр, конференц-залы, студия звукозаписи, учебные аудитории, кафе. Там же можно будет выделить площади для молодёжных общественных организаций, – отметила Маргарита Цыганова. – Для этого необходимо помещение, которое будет отвечать всем требованиям и при этом не потребует огромных финансовых вложений.



В городе есть несколько площадок, на которых можно разместить будущий Дом молодёжи.



- В частности, можно рассмотреть здание бывшего Дома профсоюзов по ул. Декабрьских Событий. Сейчас объект занимает арендатор, но срок договора подходит к концу, – подчеркнул вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. – Важно детально подойти к проработке этого вопроса, так как, без сомнения, Иркутску необходим подобный многофункциональный центр.





По информации администрации Иркутска

