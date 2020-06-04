Кабанский район Бурятии отметил День защиты детей фотоконкурсом

В соцсетях родители выясняли чей ребёнок «самый-самый»



Ко Дню защиты детей в Кабанском районе Бурятии состоялся онлайн-фотоконкурс «Мой ребёнок – самый, самый!». Родители выкладывали яркие и весёлые фото своих детей в соцсетях в трёх номинациях: «Самый стильный образ», «Самый креативный образ» и «Я – сказочный герой».



Победители были выбраны по количеству классов и определились следующим образом. «Сказочный герой»: 1 место – Лазарев Кирилл, 2 место – Тяпкина Василиса, 3 место – Залюбовская Софья.



В номинации «Самый креативный образ»: 1 место – Лазарев Кирилл, 2 место – Смольникова Анастасия, 3 место – Синицына Диана. В номинации «Самый стильный образ»: 1 место – Лазарев Кирилл, 2 место – Синицына Анастасия, 3 место – Боржемская Анна. Об этом сообщает Каменская детская библиотека.

