В соцсетях родители выясняли чей ребёнок «самый-самый»
Ко Дню защиты детей в Кабанском районе Бурятии состоялся онлайн-фотоконкурс «Мой ребёнок – самый, самый!». Родители выкладывали яркие и весёлые фото своих детей в соцсетях в трёх номинациях: «Самый стильный образ», «Самый креативный образ» и «Я – сказочный герой».
Победители были выбраны по количеству классов и определились следующим образом. «Сказочный герой»: 1 место – Лазарев Кирилл, 2 место – Тяпкина Василиса, 3 место – Залюбовская Софья.
В номинации «Самый креативный образ»: 1 место – Лазарев Кирилл, 2 место – Смольникова Анастасия, 3 место – Синицына Диана. В номинации «Самый стильный образ»: 1 место – Лазарев Кирилл, 2 место – Синицына Анастасия, 3 место – Боржемская Анна. Об этом сообщает Каменская детская библиотека.
Кабанский район Бурятии отметил День защиты детей фотоконкурсом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С июля он заменит в расписании поезд №99/100 сообщением Москва – Владивосток
Соревнования стартуют 13 июня
В соцсетях родители выясняли чей ребёнок «самый-самый»
Окончание приёма заявок – 1 сентября
Анимационную ленту создали воспитанники и специалисты социального центра «Маяк»
Защитные средства будут выдавать по две штуки на одного человека старше 60 лет
Региональная федерация вынесла решения и рекомендации по возобновлению сезона
Мероприятие пройдёт в первой половине октября
Их отобрали из 249 лент, снятых в 54 странах
Спортивные турниры, мастер-классы, конкурсы - так проводят свободное время дети-сироты в условиях изоляции
Учреждение выиграло грант программы поддержки людей с нарушением зрения
Навигационный период начался 1 июня и завершится 21 октября
Гуманитарная помощь была закуплена на средства, собранные ассоциацией выпускников советских и российских вузов
Заселение экипажа на корабль состоится в конце июня
Она сможет находиться в социальном приюте до года