Жителей Бурятии ожидают две сокращённые недели в июне



В конце месяца рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня, а «длинные выходные» продлятся в стране с 11 по 14 июня.



Кроме того, в Роструде отметили, что 11 июня рабочее время будет сокращено на один час, так как этот день является предпраздничным.



В июне в РФ пройдут две короткие рабочие недели из-за празднования Дня России и проведения парада Победы 24 июня , который объявлен нерабочим днём. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роструда.«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня», — говорится в сообщении.