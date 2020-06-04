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Жителей Бурятии ожидают две сокращённые недели в июне

Жителей Бурятии ожидают две сокращённые недели в июне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Один выходной был плановым, второй добавился недавно

В июне в РФ пройдут две короткие рабочие недели из-за празднования Дня России и проведения парада Победы 24 июня, который объявлен нерабочим днём. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роструда.

«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня», — говорится в сообщении. 

В конце месяца рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня, а «длинные выходные» продлятся в стране с 11 по 14 июня.

Кроме того, в Роструде отметили, что 11 июня рабочее время будет сокращено на один час, так как этот день является предпраздничным.
выходные дни
 
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