В Бурятии стартует видеоконкурс чтецов поэзии Пушкина

Окончание приёма заявок – 1 сентября
С 6 июня, дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует конкурс видеороликов «Я в гости к Пушкину спешу». К участию приглашаются все, кто любит русский язык и творчество великого русского поэта. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия – национального музея Бурятии.
Участником конкурса может стать каждый, кто прочтёт стихотворение А.С. Пушкина или отрывок из его произведения на русском и бурятском языках и сделает видеозапись своего выступления. Конкурс предусматривает сольное исполнение, дуэт или коллективное исполнение (не более 5 человек).
Конкурс проводится с 6 июня по 1 сентября 2020 года по следующим номинациям:
- Мой Пушкин (сольное исполнение);
- Читаем А.С. Пушкина всей семьёй;
- Поэтический дуэт (чтение стихотворения на русском и бурятском языках);
- Поэтический театр по произведениям А.С. Пушкина (коллективное исполнение, не более 5 человек).
Видеозапись выступления должна быть в хорошем качестве, не более 3-х минут, видеозапись поэтического театра – не более 10 минут. К видеозаписи прилагается в обязательном порядке анкета, заполненная по форме. Работы принимаются по электронной почте muzeyrbns@mail.ru. Видеоролики будут размещены на сайте национального музея Бурятия, на канале YouTube «Музей03», на страницах музея в социальных сетях.
Победителей и призеров в номинациях оценивает жюри, в состав которого входят музейные сотрудники и общественные представители. Результаты будут опубликованы 7 сентября на официальном сайте и страницах музея в социальных сетях.
Возрастное ограничение 0+
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Общество, Фото:
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