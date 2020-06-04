В Бурятии стартует видеоконкурс чтецов поэзии Пушкина

Окончание приёма заявок – 1 сентября



С 6 июня, дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует конкурс видеороликов «Я в гости к Пушкину спешу». К участию приглашаются все, кто любит русский язык и творчество великого русского поэта. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия – национального музея Бурятии.



Участником конкурса может стать каждый, кто прочтёт стихотворение А.С. Пушкина или отрывок из его произведения на русском и бурятском языках и сделает видеозапись своего выступления. Конкурс предусматривает сольное исполнение, дуэт или коллективное исполнение (не более 5 человек).



Конкурс проводится с 6 июня по 1 сентября 2020 года по следующим номинациям:

- Мой Пушкин (сольное исполнение);

- Читаем А.С. Пушкина всей семьёй;

- Поэтический дуэт (чтение стихотворения на русском и бурятском языках);

- Поэтический театр по произведениям А.С. Пушкина (коллективное исполнение, не более 5 человек).



Видеозапись выступления должна быть в хорошем качестве, не более 3-х минут, видеозапись поэтического театра – не более 10 минут. К видеозаписи прилагается в обязательном порядке анкета, заполненная по форме. Работы принимаются по электронной почте muzeyrbns@mail.ru. Видеоролики будут размещены на сайте национального музея Бурятия, на канале YouTube «Музей03», на страницах музея в социальных сетях.



Победителей и призеров в номинациях оценивает жюри, в состав которого входят музейные сотрудники и общественные представители. Результаты будут опубликованы 7 сентября на официальном сайте и страницах музея в социальных сетях.



Возрастное ограничение 0+

