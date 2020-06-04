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Поезд «Россия» сообщением Владивосток – Москва станет ежедневным

Поезд «Россия» сообщением Владивосток – Москва станет ежедневным
Общество,  Фото:pixabay.com
С июля он заменит в расписании поезд №99/100 сообщением Москва – Владивосток

Скорый поезд №1/2 «Россия» сообщением Владивосток – Москва в июле начнёт курсировать по новому расписанию. Теперь вместо трёх раз в неделю он станет ежедневным и заменит в расписании поезд №99/100 сообщением Москва – Владивосток.

В маршруте следования добавятся более 70 новых остановок, что сделает «Россию» доступнее для жителей многих отдаленных городов. Для рейсов из Владивостока изменения вступят в силу со 2 июля, из Москвы – с 9 июля.

Все составы поезда «Россия» будут сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и построенных в 2019-2020 годах. Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать в купе двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

С поездом «Россия» будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения Москва – Благовещенск. После возобновления международного сообщения в его состав также войдут: беспересадочные вагоны Москва – Туманган формирования АО «ФПК», беспересадочные вагоны Москва – Пхеньян и Хабаровск – Пхеньян формирования железных дорог Северной Кореи.

По такому же маршруту продолжит курсировать и поезд № 61/62 Москва – Владивосток, который будет отправляться по понедельникам, четвергам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
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