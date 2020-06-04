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Зенитчики в Бурятии получат новейшую «Вербу»

Зенитчики в Бурятии получат новейшую «Вербу»
Общество, 
Планируется перевооружить соединения на новые ПЗРК «Верба»

Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения в Бурятии пройдёт переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». В ближайшее время в соединении спланировано перевооружение на новейшие образцы.

Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны. Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК. После отработают развёртывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника (крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты) на встречных и догонных курсах.

Пуски дистанционно управляемых летательных аппаратов будут выполнены с помощью специальных тренажёров в дневное и ночное время суток в различных погодных условиях и в условиях воздействия ложных тепловых помех, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справка:

Новейший ПЗРК «Верба» предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система «свой-чужой» и др.

военнослужащие
 
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