Планируется перевооружить соединения на новые ПЗРК «Верба»
Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения в Бурятии пройдёт переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». В ближайшее время в соединении спланировано перевооружение на новейшие образцы.
Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны. Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК. После отработают развёртывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника (крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты) на встречных и догонных курсах.
Пуски дистанционно управляемых летательных аппаратов будут выполнены с помощью специальных тренажёров в дневное и ночное время суток в различных погодных условиях и в условиях воздействия ложных тепловых помех, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справка:
Новейший ПЗРК «Верба» предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система «свой-чужой» и др.
Зенитчики в Бурятии получат новейшую «Вербу»
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