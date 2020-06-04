Июнь в Бурятии будет тёплым

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ближайшие дни погода будет неустойчивой



По информации Бурятского гидрометцентра с 3 по 9 июня ожидается неустойчивая погода. Днём температура будет подниматься до +15,+24 градусов, с кратковременными грозовыми дождями.



7 и 8 июня будет ветреная и дождливая погода. Потепление придёт 9 июня – осадков не ожидается, днём тёплая погода.



В целом, в июне средняя температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 1-2 градуса. Количество осадков в большинстве районов около среднего многолетнего количества.

