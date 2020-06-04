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В Иркутскую область прибыли более 800 тысяч масок для пожилых

В Иркутскую область прибыли более 800 тысяч масок для пожилых
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Защитные средства будут выдавать по две штуки на одного человека старше 60 лет

Крупная партия средств индивидуальной противовирусной защиты с возможностью повторного применения прибыла сегодня в Иркутскую область. В ближайшее время маски будут распределены между муниципальными образованиями региона. Защитные средства предназначены для людей старше 60 лет, которые не получают никаких услуг в учреждениях социального обслуживания.

Выдавать маски будут через отделы по молодёжной политике администраций муниципальных образований – по две штуки на одного человека. До сегодняшнего дня в регион поступило 1 235 211 средств защиты. Таким образом, общее количество доставленных масок – более двух миллионов штук.

Кроме этого, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области продолжается выдача масок тем, кто получает социальные услуги:
- гражданам старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании;
- семьям, состоящим на учёте в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (семьям, получающим услуги в учреждениях социального обслуживания).

Этим категориям граждан маски доставляют на дом сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений социального обслуживания семей и детей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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