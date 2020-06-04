В Иркутскую область прибыли более 800 тысяч масок для пожилых

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Защитные средства будут выдавать по две штуки на одного человека старше 60 лет



Крупная партия средств индивидуальной противовирусной защиты с возможностью повторного применения прибыла сегодня в Иркутскую область. В ближайшее время маски будут распределены между муниципальными образованиями региона. Защитные средства предназначены для людей старше 60 лет, которые не получают никаких услуг в учреждениях социального обслуживания.



Выдавать маски будут через отделы по молодёжной политике администраций муниципальных образований – по две штуки на одного человека. До сегодняшнего дня в регион поступило 1 235 211 средств защиты. Таким образом, общее количество доставленных масок – более двух миллионов штук.



Кроме этого, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области продолжается выдача масок тем, кто получает социальные услуги:

- гражданам старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании;

- семьям, состоящим на учёте в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (семьям, получающим услуги в учреждениях социального обслуживания).



Этим категориям граждан маски доставляют на дом сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений социального обслуживания семей и детей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

