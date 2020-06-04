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На кинофестивале «Человек и Природа» в Иркутске покажут 27 фильмов

На кинофестивале «Человек и Природа» в Иркутске покажут 27 фильмов
Общество,  Фото:pixabay.com
Их отобрали из 249 лент, снятых в 54 странах

В программу XIX Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина вошли 10 документальных и научно-популярных, 5 игровых и 12 анимационных картин. Конкурсная комиссия отобрала их из 249 лент, которые предоставили авторы. Кинофестиваль состоится в Иркутске с 24 по 28 сентября.

- Конкурсная программа будущего фестиваля очень сильная. Ярким событием станет фильм «Остров Буромского» режиссёра Ольги Стефановой, посвящённый первопроходцам-полярникам, отдавшим жизни освоению суровых территорий. Особое место займёт лента «Акулы. Вымирание». У режиссёра этого фильма Роба Стюарта трагическая судьба – он не вернулся с очередного погружения. Это оказалось снятым на плёнку. Зрителям предстоит стать свидетелями непоправимого события, – сказала член отборочной комиссии Надежда Зайцева.

Заявки на участие в кинофестивале поступили от кинематографистов 54 стран. Это Россия, Германия, Италия, Испания, Индия, Франция, а также ЮАР, Бразилия и другие. Со списком фильмов, вошедших в шорт-лист фестиваля, можно ознакомиться на сайте Иркутского областного кинофонда. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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