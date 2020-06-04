В Бурятии открылась пожарная часть – её могло не быть, если бы не платье от Путина

3 июня состоялось торжественное открытие пожарной части №89 в селе Тугнуй Мухоршибирского района, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
История пожарной части села Тугнуй началась в конце 2008 года, когда маленькая жительница Дарья Варфоломеева дозвонилась на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и попросила подарить праздничное платье, как у Золушки. Вскоре Даша отправилась в Москву, где её ждал «дядя Володя». А в 2011 году президент приезжал в Тугнуй в гости к Даше.
Как сообщал «Байкал-Daily», звонок Даши круто изменил жизнь Тугнуя. Прямо посреди некогда голой степи, словно грибы, стали расти новые и современные здания. В кратчайшие сроки в центре Тугнуя, населения которого меньше тысячи человек, построили новую амбулаторию, детский сад, школу и полностью отремонтировали Дом культуры. Также был отремонтирован сквер и проведены другие работы.
В том числе Тугнуй получил пожарное депо, построенное в 2010 году. В нём расположились силы добровольной пожарной команды МО СП «Тугнуйское», созданной в этом же году. Почти 10 лет добровольцы защищали свой район выезда. В 2019 году администрация сельского поселения «Тугнуйское» выступила с инициативой создания профессионального пожарного подразделения для того чтобы снизить время реагирования на пожары и обеспечить огнеборцев, стоящих на защите села, стабильной заработной платой. Правительство Бурятии поддержало эту инициативу, выделив штатную численность для комплектования пожарной части.
1 января 2020 года пожарная часть вошла в состав 7-го Мухоршибирского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Администрация Мухоршибирского района выделила 80 тысяч рублей на постройку помещения для личного состава в здании пожарной части. Также в здании был оборудован санузел, проведён косметический ремонт, закуплена офисная и кухонная мебель для комфортного расположения огнеборцев.
Учитывая условия самоизоляции, торжественное мероприятие прошло в присутствии ограниченного количества людей.
- С начала 2020 года личным составом пожарной части №89 потушено 11 пожаров, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской. – Но главное это активная пожарно-профилактическая работа, которая ведется работниками пожарной части: ими уже пройдено 396 домов, обучено правилам пожарной безопасности около тысячи человек.
В настоящее время штат пожарной части состоит из начальника части и пяти водителей пожарного автомобиля. На вооружении имеются две единицы боевой техники. Пожарная часть прикрывает четыре сельских поселения (семь населенных пунктов) Мухоршибирского района: «Тугнуйское», «Бомское», «Нарсатуйское», «Хонхолойское», с населением свыше трёх тысяч человек.