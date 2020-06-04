 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

В Бурятии открылась пожарная часть – её могло не быть, если бы не платье от Путина

В Бурятии открылась пожарная часть – её могло не быть, если бы не платье от Путина
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
В селе Тугнуй открылась пожарная часть с необычной историей

3 июня состоялось торжественное открытие пожарной части №89 в селе Тугнуй Мухоршибирского района, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

История пожарной части села Тугнуй началась в конце 2008 года, когда маленькая жительница Дарья Варфоломеева дозвонилась на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и попросила подарить праздничное платье, как у Золушки. Вскоре Даша отправилась в Москву, где её ждал «дядя Володя». А в 2011 году президент приезжал в Тугнуй в гости к Даше.

Как сообщал «Байкал-Daily», звонок Даши круто изменил жизнь Тугнуя. Прямо посреди некогда голой степи, словно грибы, стали расти новые и современные здания. В кратчайшие сроки в центре Тугнуя, населения которого меньше тысячи человек, построили новую амбулаторию, детский сад, школу и полностью отремонтировали Дом культуры. Также был отремонтирован сквер и проведены другие работы.

В том числе Тугнуй получил пожарное депо, построенное в 2010 году. В нём расположились силы добровольной пожарной команды МО СП «Тугнуйское», созданной в этом же году. Почти 10 лет добровольцы защищали свой район выезда. В 2019 году администрация сельского поселения «Тугнуйское» выступила с инициативой создания профессионального пожарного подразделения для того чтобы снизить время реагирования на пожары и обеспечить огнеборцев, стоящих на защите села, стабильной заработной платой. Правительство Бурятии поддержало эту инициативу, выделив штатную численность для комплектования пожарной части.

1 января 2020 года пожарная часть вошла в состав 7-го Мухоршибирского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Администрация Мухоршибирского района выделила 80 тысяч рублей на постройку помещения для личного состава в здании пожарной части. Также в здании был оборудован санузел, проведён косметический ремонт, закуплена офисная и кухонная мебель для комфортного расположения огнеборцев.

Учитывая условия самоизоляции, торжественное мероприятие прошло в присутствии ограниченного количества людей.

- С начала 2020 года личным составом пожарной части №89 потушено 11 пожаров, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской. – Но главное это активная пожарно-профилактическая работа, которая ведется работниками пожарной части: ими уже пройдено 396 домов, обучено правилам пожарной безопасности около тысячи человек. 



В настоящее время штат пожарной части состоит из начальника части и пяти водителей пожарного автомобиля. На вооружении имеются две единицы боевой техники. Пожарная часть прикрывает четыре сельских поселения (семь населенных пунктов) Мухоршибирского района: «Тугнуйское», «Бомское», «Нарсатуйское», «Хонхолойское», с населением свыше трёх тысяч человек.

пожарная часть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии открылась пожарная часть – её могло не быть, если бы не платье от Путина
В Бурятии открылась пожарная часть – её могло не быть, если бы не платье от Путина
Общество, 04.06.2020
В селе Тугнуй открылась пожарная часть с необычной историей
Борица Ирина Ологонова: «Пора готовиться к чемпионату России»
Борица Ирина Ологонова: «Пора готовиться к чемпионату России»
Общество, 04.06.2020
Сейчас спортсменка находится в небольшом отпуске
В Бурятии показали отличное место для лыжероллеров
В Бурятии показали отличное место для лыжероллеров
Общество, 04.06.2020
Единственный минус – далеко от города
Мальчик из Бурятии получил за подарки за «Степана-Супермена»
Мальчик из Бурятии получил за подарки за «Степана-Супермена»
Общество, 04.06.2020
Сотрудники ОМВД России по Джидинскому району побывали у победителя всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»  
В Улан-Удэ нельзя купить квас со своей бутылкой
В Улан-Удэ нельзя купить квас со своей бутылкой
Общество, 04.06.2020
Роспотребнадзор ответил на возмущения покупателей кваса
В Бурятии сироте не давали квартиру восемь лет
В Бурятии сироте не давали квартиру восемь лет
Общество, 04.06.2020
Молодой человек со своей семьёй жил в съёмном жилье
Через неделю в Улан-Удэ произойдёт массовое отключение света
Через неделю в Улан-Удэ произойдёт массовое отключение света
Общество, 04.06.2020
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
Общество, 04.06.2020
Молодой человек 8 лет стоял в очереди на жильё
В Бурятии местами дожди с грозами
В Бурятии местами дожди с грозами
Общество, 04.06.2020
Максимальная температура воздуха составит +24 градуса
Улан-удэнец выиграл приз спортивной акции в Агинском округе
Улан-удэнец выиграл приз спортивной акции в Агинском округе
Общество, 03.06.2020
Он победил в номинации «Самый юный участник»
Полёты из Улан-Удэ в Читу и Ольхон могут возобновить в ближайшее время
Полёты из Улан-Удэ в Читу и Ольхон могут возобновить в ближайшее время
Общество, 03.06.2020
Пандемия не сильно повлияла на маршрутную сетку полётов аэропорта «Байкал»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^