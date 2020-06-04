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За сутки в Забайкалье скончались ещё 2 пациента с коронавирусом

За сутки в Забайкалье скончались ещё 2 пациента с коронавирусом
Общество, 
Всего в регионе уже 24 летальных случая

На 4 июня в Забайкалье подтверждён 1321 случай заражения коронавирусной инфекцией, 64 из них за последние сутки. За 3 июня 75 человек выписаны из больниц, всего выздоровели 708.

За минувшие сутки в моностационарах скончались 66-летняя женщина и 63-летний мужчина. У пациентов был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 24 летальных исхода, связанных с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.

В Иркутской области на 2 июня 2542 случая заболевания. госпитализировано 1949 человек, в том числе 95 за последние сутки. В число заболевших входят 150 человек из обсерваторов и 1104 вахтовика. Выздоровело 566 человек, умерло – 13.

- 14 человек умерло от иных заболеваний, не связанных COVID-19, - уточнили в региональном штабе.

В Бурятии на сегодня зарегистрировано 1681 случай заболевания коронавирусом. Накануне выздоровели сразу 60 людей, у которых был диагностирован коронавирус. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1007 человек, сообщили в оперштабе. Также в статистику входят 10 летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.
профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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