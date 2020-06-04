В Бурятии показали отличное место для лыжероллеров

Единственный минус – далеко от города



Федерация лыжных гонок Бурятии в конце мая показала отличное место для тренировок на лыжероллерах.



- Круг чуть больше 12 км. Первый ЖД переезд после посёлка Онохой. Трасса перекрыта для автомобилей, новый асфальт. Единственный минус, далековато от города, - сообщили в федерации.

