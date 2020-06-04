Мальчик из Бурятии получил за подарки за «Степана-Супермена»

Сотрудники ОМВД России по Джидинскому району побывали у победителя всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»
Общественный совет при МВД по Бурятии передал мальчику диплом победителя регионального этапа конкурса, а в качестве подарка отправил настольную игру «Я – полицейский». От отдела МВД России по Джидинскому району сотрудники подарили Илье футбольный мяч.
Илье 11 лет, он учится в четвёртом классе. У него очень много хобби. Самое любимое – лепить фигурки из пластилина. Он даже занимается этим в Центре дополнительного образования для детей и удовольствием ходит на кружок «Мастерица». На данный момент он уже слепил «Человека-паука», «Железного человека» и «Халка». Также мальчик любит кататься на гироскутере, и собирать конструкторы «Лего». С младшим братом они часто проводят время на улице.
Идею слепить полицейского в образе супермена Илья объяснил своим пристрастием к фильмам про супергероев. Илья поделился, что полицейские вдохновляют его, потому что они так же, как супергерои помогают людям.
Полученные подарки Илье очень понравились. Он пообещал, что теперь у него будет меньше причин скучать, и больше – играть с родными и друзьями.
За победу в финале конкурса ему также будет вручен ценный приз от руководства МВД России.
По информации МВД по Бурятии
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