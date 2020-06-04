Заселение экипажа на корабль состоится в конце июня
Сегодня в Комсомольске-на-Амуре состоялся вывод из акватории Амурского судостроительного завода третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного специально для Тихоокеанского флота.
С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док «Зея», в который корвет был заведён несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода во Владивостоке. По пути следования речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.
Для корабля завершён стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» началась поэтапная приёмка боевого корабля: сейчас на нем функционируют все системы жизнеобеспечения, камбуз.
Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.
Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.
Корвет «Алдар Цыденжапов» покинул завод и направляется во Владивосток
Общество, Фото:
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