Корвет «Алдар Цыденжапов» покинул завод и направляется во Владивосток

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Заселение экипажа на корабль состоится в конце июня



Сегодня в Комсомольске-на-Амуре состоялся вывод из акватории Амурского судостроительного завода третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного специально для Тихоокеанского флота.



С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док «Зея», в который корвет был заведён несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода во Владивостоке. По пути следования речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.



Для корабля завершён стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» началась поэтапная приёмка боевого корабля: сейчас на нем функционируют все системы жизнеобеспечения, камбуз.



Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.



Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.

