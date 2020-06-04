 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

Через неделю в Улан-Удэ произойдёт массовое отключение света

Через неделю в Улан-Удэ произойдёт массовое отключение света
Общество,  Фото:pixabay.com
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ

11 июня в связи с производством ремонтных работ в электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» будет отсутствовать электроэнергия на некоторых улицах Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте мэрии Улан-Удэ.

Под отключение попали:

- ул. Герцена 3-39,175,256, пер. Невский 10-36 (ВЛ-0,4 кВ руб.5 ТП-2025 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);

- ул. Фадеева 1 - 3 , Буйко 31 - 39, Фадеева 4 - 8 , Иванова 19 (ТП-128 РУ-0,4 кВ с 10:00 до 17:00 – для замены РПС);

- ул. Аргунская 1-69, ул. Зейская 1-43, ул. Псковская 1-15, ул. Сумская 1-37, пер. Сумской 1-39, ул. Тологойская 35-43. (ТП-606 руб.1 ВЛ-0,4кВ с 9:00 до 19:00 - для замены вводов);

- ул. Барнаульская 50-52, ул. Дальневосточная 9-76, ул. Клары Цеткин 38-59, ул. Розы Люксембург 30-45, ул. Северная 41. (ВЛ-0,4 кВ руб.1 ТП-514 с 9:00 до 19:00 – для установки опор);

-ул. Манская 1-15, ул. Северная 48-123, ул. Р.Люксембург 88-110. (ТП-530 РУ-0,4кВ с 13:00 до 17:00 – для технического обслуживания);

- ул. Розы Люксембург 72-123. (ТП-693 ВЛ-0,4кВ руб. 2 с 9:00 до 19:00 - для установки опор);

-ул. - Боевая 6,8,10,12,14,16,26, в/ч № 72155 по ул. Мокрова 18, Комендатура в/ч № 01880 по ул. Боевая 8 (ТП-530 РУ-0,4кВ с 13:00 до 17:00 – для технического обслуживания);

- ул. Иволгинская 1 «а», 34, ул. Новая 13-43, переулок Новый 1-19, переулок Иволгинский 62 «а». (ТП-448 ВЛ-0,4кВ руб.1,4 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);

- ул. Селенгинская 1-35. (ВЛ-0,4кВ руб.3 ТП-387 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);

- ул. Баргузинская 21-34. (ВЛ-0,4 кВ руб.2 ТП-372 с 9:00 до 17:00 – для монтажа провода СИП);

- ст. Дивизионная 2-уч. 402-404,82,86,92, Амбулатория 2 уч. (ТП-914 РУ-6/0,4кВ с 10:00 до 16:00 – для текущего ремонта оборудования);

- ул. Подстанционная, ул. Пригородная, ул. Урожайная, ул. Курская, ул. Кабанская 12-14, пер. Кабанский, ул. Толстихина, ул. Соловьиная, ул. Красночикойская, ул. Карельская, ул. Донская, ул. Полевая, ул. Блюхера, СНТ Сибиряк, ул. Кемеровская, ул. Грачевская, пер. Малый, ул. Иволгинская, ул. Новая, пер. Грачевский, пер. Иволгинский, пер. Новый, ООО «Сото», пер. Кемеровский, ул. Заречная, ул. Новосибирская, ул. Голубичная, ул. Далахайская, ул. Измайловская, ул. Независимая, дачи «Профсоюзник», сад «Урожай». (ВЛ-10кВ ф.8 ПС «БВС» (ТП-380, 409, 935,936, 1539,366,425 ,448,967,410, 411, 390) с 9:00 д 17:00) для подрезки крон деревьев).

отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
Общество, 04.06.2020
Молодой человек 8 лет стоял в очереди на жильё
В Бурятии местами дожди с грозами
В Бурятии местами дожди с грозами
Общество, 04.06.2020
Максимальная температура воздуха составит +24 градуса
Улан-удэнец выиграл приз спортивной акции в Агинском округе
Улан-удэнец выиграл приз спортивной акции в Агинском округе
Общество, 03.06.2020
Он победил в номинации «Самый юный участник»
Полёты из Улан-Удэ в Читу и Ольхон могут возобновить в ближайшее время
Полёты из Улан-Удэ в Читу и Ольхон могут возобновить в ближайшее время
Общество, 03.06.2020
Пандемия не сильно повлияла на маршрутную сетку полётов аэропорта «Байкал»
В Бурятии возобновляют медосмотры работающих во вредных условиях
В Бурятии возобновляют медосмотры работающих во вредных условиях
Общество, 03.06.2020
Госпиталь ветеранов войн обследует более 600 работников улан-удэнского МУПа
В Забайкалье определят лучшую физкультурно-спортивную организацию
В Забайкалье определят лучшую физкультурно-спортивную организацию
Общество, 03.06.2020
Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса
В Улан-Удэ военные продемонстрировали ковидный медцентр. Фоторепортаж
В Улан-Удэ военные продемонстрировали ковидный медцентр. Фоторепортаж
Общество, 03.06.2020
Военные назвали поступок депутата Баира Цыренова, выдвинувшего громкое обвинение, «не очень красивым»
В Иркутске снова выберут самого красивого доктора
В Иркутске снова выберут самого красивого доктора
Общество, 03.06.2020
Итоги конкурса будут подведены 17 июня
В Улан-Удэ на улице Гагарина поставят несколько светофоров
В Улан-Удэ на улице Гагарина поставят несколько светофоров
Общество, 03.06.2020
Они будут расположены около БГСХА и «Юбилейного»
В Чите расселят дом с обрушившейся стеной
В Чите расселят дом с обрушившейся стеной
Общество, 03.06.2020
Земельный участок и жилые помещения изымут для муниципальных нужд

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^