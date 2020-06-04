Через неделю в Улан-Удэ произойдёт массовое отключение света

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ



11 июня в связи с производством ремонтных работ в электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» будет отсутствовать электроэнергия на некоторых улицах Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте мэрии Улан-Удэ.



Под отключение попали:



- ул. Герцена 3-39,175,256, пер. Невский 10-36 (ВЛ-0,4 кВ руб.5 ТП-2025 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Фадеева 1 - 3 , Буйко 31 - 39, Фадеева 4 - 8 , Иванова 19 (ТП-128 РУ-0,4 кВ с 10:00 до 17:00 – для замены РПС);



- ул. Аргунская 1-69, ул. Зейская 1-43, ул. Псковская 1-15, ул. Сумская 1-37, пер. Сумской 1-39, ул. Тологойская 35-43. (ТП-606 руб.1 ВЛ-0,4кВ с 9:00 до 19:00 - для замены вводов);



- ул. Барнаульская 50-52, ул. Дальневосточная 9-76, ул. Клары Цеткин 38-59, ул. Розы Люксембург 30-45, ул. Северная 41. (ВЛ-0,4 кВ руб.1 ТП-514 с 9:00 до 19:00 – для установки опор);



-ул. Манская 1-15, ул. Северная 48-123, ул. Р.Люксембург 88-110. (ТП-530 РУ-0,4кВ с 13:00 до 17:00 – для технического обслуживания);



- ул. Розы Люксембург 72-123. (ТП-693 ВЛ-0,4кВ руб. 2 с 9:00 до 19:00 - для установки опор);



-ул. - Боевая 6,8,10,12,14,16,26, в/ч № 72155 по ул. Мокрова 18, Комендатура в/ч № 01880 по ул. Боевая 8 (ТП-530 РУ-0,4кВ с 13:00 до 17:00 – для технического обслуживания);



- ул. Иволгинская 1 «а», 34, ул. Новая 13-43, переулок Новый 1-19, переулок Иволгинский 62 «а». (ТП-448 ВЛ-0,4кВ руб.1,4 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Селенгинская 1-35. (ВЛ-0,4кВ руб.3 ТП-387 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Баргузинская 21-34. (ВЛ-0,4 кВ руб.2 ТП-372 с 9:00 до 17:00 – для монтажа провода СИП);



- ст. Дивизионная 2-уч. 402-404,82,86,92, Амбулатория 2 уч. (ТП-914 РУ-6/0,4кВ с 10:00 до 16:00 – для текущего ремонта оборудования);



- ул. Подстанционная, ул. Пригородная, ул. Урожайная, ул. Курская, ул. Кабанская 12-14, пер. Кабанский, ул. Толстихина, ул. Соловьиная, ул. Красночикойская, ул. Карельская, ул. Донская, ул. Полевая, ул. Блюхера, СНТ Сибиряк, ул. Кемеровская, ул. Грачевская, пер. Малый, ул. Иволгинская, ул. Новая, пер. Грачевский, пер. Иволгинский, пер. Новый, ООО «Сото», пер. Кемеровский, ул. Заречная, ул. Новосибирская, ул. Голубичная, ул. Далахайская, ул. Измайловская, ул. Независимая, дачи «Профсоюзник», сад «Урожай». (ВЛ-10кВ ф.8 ПС «БВС» (ТП-380, 409, 935,936, 1539,366,425 ,448,967,410, 411, 390) с 9:00 д 17:00) для подрезки крон деревьев).



