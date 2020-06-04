Малышку назвали Дианой
1 июня, в международный праздник День защиты детей, в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано рождение 200-ого ребёнка. Малышку назвали Дианой.
Старший инспектор Кабанского районного отдела управления ЗАГС Туяна Антропова поздравила новоиспечённую мамочку Екатерину с рождением первого ребёнка.
Маме вручили самый первый документ свидетельство о рождении дочери, с тёплыми пожеланиями здоровья, добра, тепла и любви близких, сообщили в пресс-службе республиканского ЗАГСа.
В Кабанском районе Бурятии родился 200-й новорождённый
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Малышку назвали Дианой
Молодой человек 8 лет стоял в очереди на жильё
В дело вмешалась прокуратура
Расследуется уголовное дело
Максимальная температура воздуха составит +24 градуса
Он победил в номинации «Самый юный участник»
Пандемия не сильно повлияла на маршрутную сетку полётов аэропорта «Байкал»
Госпиталь ветеранов войн обследует более 600 работников улан-удэнского МУПа
Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса
Военные назвали поступок депутата Баира Цыренова, выдвинувшего громкое обвинение, «не очень красивым»
Итоги конкурса будут подведены 17 июня
Они будут расположены около БГСХА и «Юбилейного»
Земельный участок и жилые помещения изымут для муниципальных нужд
Песня посвящена всем женщинам планеты
Срок льготной аренды составит 49 лет