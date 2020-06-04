Молодой человек 8 лет стоял в очереди на жильё
В прокуратуру обратился 26-летний сирота из Курумканского района Бурятии с заявлением о нарушении его жилищных прав.
Проверкой установлено, что заявитель остался без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, состоит на учёте в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий с 2012 года. Однако по достижению возраста 18 лет жилым помещением не был обеспечен.
Заявитель из-за отсутствия жилья вынужден вместе семьёй проживать в съёмной квартире.
- В целях защиты жилищных прав прокурором района в интересах сироты предъявлено исковое заявление к Министерству социальной защиты населения Бурятии об обеспечении его жилым помещением специализированного жилищного фонда, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
На решение суда первой инстанции министерством подана апелляционная жалоба. Однако апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
Общество, Фото:
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