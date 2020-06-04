В Бурятии работникам предприятия задолжали 485 тысяч рублей по зарплате

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратурой Прибайкальского района Бурятии выявлена задолженность по заработной плате перед работниками муниципального унитарного предприятия «Ярцы», занимающегося производством тепловой энергии котельными, в период ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.



Учреждение не оплатило труд 11 работников за период с февраля по апрель 2020 года. Общая сумма задолженности составила 485 тысяч рублей.



В отношении руководителя организации возбуждено административное дело за невыплату в установленный срок зарплаты.



Директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.



Руководителю учреждения внесено представление с требованием выплатить работникам заработную плату. Представление рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



После прокурорского вмешательства работникам МУП «Ярцы» выплачена заработная плата в полном объёме, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

