В дело вмешалась прокуратура
Прокуратурой Прибайкальского района Бурятии выявлена задолженность по заработной плате перед работниками муниципального унитарного предприятия «Ярцы», занимающегося производством тепловой энергии котельными, в период ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Учреждение не оплатило труд 11 работников за период с февраля по апрель 2020 года. Общая сумма задолженности составила 485 тысяч рублей.
В отношении руководителя организации возбуждено административное дело за невыплату в установленный срок зарплаты.
Директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Руководителю учреждения внесено представление с требованием выплатить работникам заработную плату. Представление рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
После прокурорского вмешательства работникам МУП «Ярцы» выплачена заработная плата в полном объёме, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам предприятия задолжали 485 тысяч рублей по зарплате
Общество, Фото:
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