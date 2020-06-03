Оперная дива Ольга Жигмитова в день рождения представила песню «Женщина»

Известная оперная певица Ольга Жигмитова 3 июня принимает поздравления в честь своего дня рождения. Исполнительница в этот день сама сделала подарок слушателям, представив новую песню «Женщина».

Музыку написала композитор Дарья Коркина, слова – поэт, член Союза писателей России Александр Матвеев. Песню они написали и подготовили специально ко дню рождения.

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