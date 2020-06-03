Оперная дива Ольга Жигмитова в день рождения представила песню «Женщина»

Известная оперная певица Ольга Жигмитова 3 июня принимает поздравления в честь своего дня рождения. Исполнительница в этот день сама сделала подарок слушателям, представив новую песню «Женщина».
Музыку написала композитор Дарья Коркина, слова – поэт, член Союза писателей России Александр Матвеев. Песню они написали и подготовили специально ко дню рождения.
Сама Ольга Жигмитова признаётся: ей очень нравится, как она себя чувствует.
- Быть женщиной – это настоящее счастье. Я преклоняюсь перед всеми женщинами планеты и хочу подарить в их честь эту песню, - прокомментировал «Байкал-Daily» Ольга Жигмитова. – От всей души желаю нам крепнуть, несмотря ни на что, любить и воспитывать в себе самые лучшие качества, чтоб дарить миру красоту! Благодарю авторов за песни, которые наполняют и дают огромное вдохновение.
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