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В центре Улан-Удэ ворона держит в страхе целую улицу

В центре Улан-Удэ ворона держит в страхе целую улицу
Общество,  Фото:pixabay.com
Местного жителя ворона атакует уже больше двух недель  

Конец мая принёс сразу несколько случаев нападения ворон на людей и домашних животных в Улан-Удэ. Первое сообщение об этом появилось в паблике «Аноним 03».

- На Ербанова, за Республиканской Типографией, обитает ворона и нападает на людей, на детей и собак. Страшно ходить стало, - пишет пользователь.

В комментариях люди начали строить догадки, в чём причина такого поведения вороны. Самым часто встречающимся предположением стало то, что птица защищает своё потомство. Горожане пишут:

«Сейчас период у них особенный, нападают защищая выпавшего из гнезда птенца», «Скорее всего у неё птенец выпал из гнезда. У нас во дворе также было», «Просто рядом их гнездо с птенцами, а оба (!) родителя отгоняют потенциальных хищников. Подрастут птенцы, станут самостоятельными и воронам вы будете неинтересны, потерпите».

В свою очередь, работающий неподалёку улан-удэнец рассказывает, что нападения систематические и длятся уже больше полумесяца. Атака сопровождается громким карканьем, резким пикированием и нападением со спины.

- Первый раз ворона напала на меня в середине мая. Шёл в магазин, птица сидела на фонарном столбе и громко каркала. Когда ворона осталась у меня за спиной, я услышал взмах крыльев и не успел глазом моргнуть, как она молниеносно пролетела рядом и крылом задела плечо. И так повторялось раза три, - рассказал «Байкал-Daily» молодой человек.

Заведующий отделом «Уголок живой природы» Этнографического музея предполагает, что таким образом птица хочет спровоцировать человека.

- Если человек, допустим, несёт в руках что-то, например, бутерброд, птица хочет, чтобы он бросил это. Возможно, у неё такой опыт уже был. Это ещё зависит от культуры той популяции, которая в определённом районе находится. Если у птиц есть такой опыт, они могут учить остальных. Вороны смотрят на него и потом также могут поступать, - рассказал «Байкал-Daily» заведующий отделом «Уголок живой природы» Этнографического музея Максим Нагуслаев.

Также специалист уверяет, что на прямой контакт с человеком ворона не способна и не причинит вреда для здоровья.

- Это всегда демонстрация. На самом деле, реально нападать они никогда не будут. Они будут близко пролетать, ветром будет обдувать человека, но конкретно, чтобы сесть и начать клевать по голове не будут, - добавляет Максим Нагуслаев.

Чтобы в дальнейшем ворона не нападала, её нужно отпугнуть. Махнуть палкой или другим подручным предметом. После этого нападки со стороны птицы прекратятся.

- Вороны умные, очень. Поэтому пугануть одного раза будет достаточно, чтобы они больше к этому человеку не подлетали. Они запоминают. Им два раза повторять не нужно, - подытожил заведующий отделом «Уголок живой природы» Этнографического музея Максим Нагуслаев.

птицы
 
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