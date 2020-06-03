Газоны стригут не только для красоты, но и для здоровья горожан
С 1 июня в Улан-Удэ началась стрижка травы на газонах общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Работы проводятся не только для облагораживания зелёных территорий, но и для предупреждения цветения злаковых культур, которые могут вызывать аллергию у горожан. Кроме того, стрижка газонов снижает риск возгорания сухой травы.
Зелёные газоны на территории 20 тысяч квадратных метров ежедневно поливают 11 машин. В этом году к поливу «зелёного ковра» приступили раньше – в конце апреля из-за малоснежной зимы. Необходимо своевременно подпитать почву влагой, чтобы начался активный рост зелени.
Всего по городу определено 30 мест для полива газона. Кроме того, сотрудники горлесхоза вручную поливают в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», в парке Победы на бульваре Карла Маркса. Остальные территории, в частности парки и скверы, оснащены системой автоматического полива газонов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Стрижка газонов в Улан-Удэ поможет аллергикам
Общество, Фото:
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