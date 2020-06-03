В городе началась подготовка ко всероссийской переписи
В Улан-Удэ обновят 1824 аншлагов с номерами домов и 834 аншлагов с названиями улиц до конца июня. Работы организованы в рамках подготовки к всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31 октября 2020, сообщает комитет городского хозяйства администрации города.
В начале этого года на первом этапе было обновлено 10566 аншлагов с номерами домов, 1570 аншлагов с названиями улиц.
- В подготовительной работе к всероссийской переписи населения задействованы все службы города. По установленным правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда и других зданий и сооружений, на всех угловых домах на пересечении улиц и переулков должен висеть указатель с ясно видимыми и чётко написанными названиями улиц, а на каждом доме должен быть установлен номерной знак, - уточнили специалисты.
Итоги всероссийской переписи населения покажут точные цифры о численности населения Улан-Удэ. Последняя перепись населения в стране проводилась в 2010 году.
В Улан-Удэ обновят 2404 табличек
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