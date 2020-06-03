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В Забайкалье исполнили заветную мечту долгожительницы

В Забайкалье исполнили заветную мечту долгожительницы
Общество,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкальского края
Ветерану помогли соцработники из Ононского района

В Забайкальском крае специалисты Верхнецасучейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» присоединились к проекту «Мечта ветерана». Социальные работники провели сбор информации о несбывшихся мечтах ветеранов Великой Отечественной войны в своём и соседнем сёлах.

- Наши соцработники очень осторожно спрашивали ветеранов о несбывшихся мечтах. В разговорах выяснилось, что самые заветные мечты у бабушек – это здоровье родных и близких людей. Правда, одна из них – Валентина Ломовцева - по секрету сказала, что уже очень давно мечтает о комнатном цветке - орхидее, - рассказала социальный педагог Верхнецасучейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» Юлия Власьевская.

Сразу же после разговора с ветераном работники центра «Росинка» решили осуществить давнюю мечту 91-летней Валентины Ломовцевой.

- Порой, чтобы порадовать пожилого человека или осуществить его заветную мечту, не нужно много денег и усилий. Главное, это желание помочь. Подарив Валентине Павловне орхидею, мы сами получили массу положительных эмоций, – добавила Юлия Власьевская.

Проект «Мечта ветерана» посвящён несбывшимся и сокровенным мечтам ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Забайкальский край ветераны долгожитель
 
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