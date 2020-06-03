В Забайкалье исполнили заветную мечту долгожительницы

Общество, Фото: пресс-служба минтруда Забайкальского края

Ветерану помогли соцработники из Ононского района



В Забайкальском крае специалисты Верхнецасучейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» присоединились к проекту «Мечта ветерана». Социальные работники провели сбор информации о несбывшихся мечтах ветеранов Великой Отечественной войны в своём и соседнем сёлах.



- Наши соцработники очень осторожно спрашивали ветеранов о несбывшихся мечтах. В разговорах выяснилось, что самые заветные мечты у бабушек – это здоровье родных и близких людей. Правда, одна из них – Валентина Ломовцева - по секрету сказала, что уже очень давно мечтает о комнатном цветке - орхидее, - рассказала социальный педагог Верхнецасучейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» Юлия Власьевская.



Сразу же после разговора с ветераном работники центра «Росинка» решили осуществить давнюю мечту 91-летней Валентины Ломовцевой.



- Порой, чтобы порадовать пожилого человека или осуществить его заветную мечту, не нужно много денег и усилий. Главное, это желание помочь. Подарив Валентине Павловне орхидею, мы сами получили массу положительных эмоций, – добавила Юлия Власьевская.



Проект «Мечта ветерана» посвящён несбывшимся и сокровенным мечтам ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

