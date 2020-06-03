Улан-удэнец выиграл приз спортивной акции в Агинском округе

Он победил в номинации «Самый юный участник»



С 28 апреля по 31 мая в Агинском Бурятском округе прошла спортивно-патриотическая акция «Победный рывок», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие состоялось в формате интернет-челленджа с выполнением тренировочных упражнений, показательных выступлений по различным видам спорта. Акция проводилась без ограничения возраста участников.



Всего в челлендже приняли участие 102 человека, проживающие в Агинском Бурятском округе и в других регионах страны. Все участники поощрены дипломами, а также организационным комитетом акции учреждены специальные призы в нескольких номинациях.



Самый юный участник

Цыбенов Зоригто (г. Улан-Удэ)



Самый возрастной участник

Аюрзанаев Насакдоржи Батоболотович (п. Могойтуй)



Спортивная семья

семья Санжаин (п. Могойтуй)

семья Ямадаевых (п. Могойтуй)

семья Дарижаповых (п. Могойтуй)

семья Яковенко (п. Могойтуй)



Самые активные учреждения

Дом спорта «Баяр» Могойтуйского района

Агинская районная детско-юношеская спортивная школа

Могойтуйский аграрно-промышленный техникум

Кункурская средняя общеобразовательная школа

Дульдургинская средняя общеобразовательная школа

Ага-Хангильская средняя общеобразовательная школа

Спортивный клуб «Титан»



Самое оригинальное участие

Проект «Связь поколений не прерывается!»



Все видеоматериалы размещены в соцсетях и на интернет-канале администрации Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает его пресс-служба.

