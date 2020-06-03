Осуждённые женщины готовятся к творческому конкурсу
В улан-удэнской исправительной колонии № 7 для женщин началась подготовка к выставке художественного творчества «Марья Искусница-2020», которая проводится ежегодно. Это мероприятие является полугодовым отчётом о работе кружков «Очумелые ручки», «Акварель» и мастерской кукол, где женщины проводят свободное от работы и учёбы время.
Экспозиция составляется из картин, кукол и статуэток, сувениров из природных и подручных материалов.
- Во всех исправительных учреждениях Бурятии большое внимание уделяется вопросам организации досуга осуждённых, создаются необходимые условия для того, чтобы они могли проявить и развить свои творческие способности, фантазию, умения. Участие осуждённых в общественной работе и их занятость в кружках и секциях нередко оказывается решающим фактором в процессе исправления, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
В Улан-Удэ среди осуждённых выберут «Марью Искусницу»
Общество, Фото:
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