В Улан-Удэ среди осуждённых выберут «Марью Искусницу»

Осуждённые женщины готовятся к творческому конкурсу



В улан-удэнской исправительной колонии № 7 для женщин началась подготовка к выставке художественного творчества «Марья Искусница-2020», которая проводится ежегодно. Это мероприятие является полугодовым отчётом о работе кружков «Очумелые ручки», «Акварель» и мастерской кукол, где женщины проводят свободное от работы и учёбы время.



Экспозиция составляется из картин, кукол и статуэток, сувениров из природных и подручных материалов.



- Во всех исправительных учреждениях Бурятии большое внимание уделяется вопросам организации досуга осуждённых, создаются необходимые условия для того, чтобы они могли проявить и развить свои творческие способности, фантазию, умения. Участие осуждённых в общественной работе и их занятость в кружках и секциях нередко оказывается решающим фактором в процессе исправления, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

