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В Бурятии местами дожди с грозами

В Бурятии местами дожди с грозами
Общество,  Фото:pixabay.com
Максимальная температура воздуха составит +24 градуса

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике местами дожди, грозы, утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11, местами 0-5 тепла, днём 19-24, местами 12-17 тепла.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 6-8, днём 19-21 тепла.
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