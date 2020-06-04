Максимальная температура воздуха составит +24 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике местами дожди, грозы, утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11, местами 0-5 тепла, днём 19-24, местами 12-17 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 6-8, днём 19-21 тепла.
В Бурятии местами дожди с грозами
Общество, Фото:
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