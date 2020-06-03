В Улан-Удэ сообщество частных детсадов доставляет медикам горячие обеды

Под их патронажем находятся две больницы, госпиталь и бригады «скорой»

































Сегодня в администрации Улан-Удэ прошло награждение волонтёров ОНФ. Благодарственные письма добровольцам вручали депутаты Улан-Удэнского горсовета.Единый региональный волонтёрский штаб по оказанию помощи начал свою работу с 25 марта. В него вошли специалисты регионального штаба ОНФ, движения «Волонтёры-медики» и команды «Молодёжка ОНФ». Также ежедневно на безвозмездной основе в штабе трудятся волонтёры из различных общественных объединений и организаций. Всего в число добровольцев записалось 140 человек.- Вы помогаете самым незащищённым слоям населения, это наши многодетные семьи, пенсионеры, одинокие родители, которые воспитывают своих детей, которым очень тяжело было в это время. Ваш вклад в это общее дело не соизмерим, невозможно оценить ваш труд. Хочу сказать вам большое спасибо от лица депутатов Улан-Удэнского горсовета за ваш труд, который вы делали, делаете и, надеюсь, что ещё будете делать. Впереди ещё много работы, - сказал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.Среди присутствующих благодарственным письмом был награждён Юрий Базаржапов. Мужчина представляет сообщество частных детских садов в Бурятии. В него входят 60 дошкольных учреждений, 30 из которых принимают участие в волонтёрской деятельности. Добровольцы оказывают помощь больницам. Волонтёры доставляют тёплую домашнюю еду медицинскому персоналу четырёх больниц.- Та помощь, которую мы сейчас оказываем, вышла из нашего проекта «Сытый волонтёр, на 200% волонтёр». Мы взяли обязательство кормить волонтёров, не только медиков, но и «ДоброДом» и ещё много других волонтёрских организаций, где мы оказывали помощь горячими обедами. Потом штаб ОНФ, сами волонтёры-медики, которые в нашем штабе работают, отказались от обедов в пользу медиков, - рассказал «Байкал-Daily» Юрий Базаржапов.На сегодня волонтёры обеспечивают горячей и домашней едой инфекционную больницу, бригады скорой помощи, госпиталь ветеранов и больницу на Солнечной. Изначально добровольцы развозили выпечку, но позже пришли к выводу, что «пирожками тут не поможешь».- Мы стали готовить полноценные горячие обеды, вторые блюда. Сами всё это готовили, развозили по больницам. Часть людей помогает физически. Допустим, я говорю: «Детский сад такой-то готовит гарниры, детский сад такой-то готовит котлеты, третий детский сад ещё что-то готовит». Потом мы аккумулируем всё и привозим в больницу по графику. Привозим и кормим, - добавил Юрий Базаржапов.Сообщество частных детских садов продолжает и дальше оказывать помощь больницам и волонтёрским организациям.