В Забайкалье определят лучшую физкультурно-спортивную организацию

Общество, Фото: пресс-служба минобразования Забайкальского края

Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса



В Забайкальском крае региональный этап открытого публичного всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности пройдёт в заочной форме с 1 по 30 сентября. Первый муниципальный этап назначен с 1 по 31 августа, а заключительный всероссийский этап с 1 октября по 15 ноября.



Конкурс проводится по нескольким номинациям на лучшую государственную организацию, реализующую программы: в области физической культуры и спорта, по 1-2 видам спорта, по 3 и более. А также на лучший региональный ресурсный центр развития допобразования физкультурно-спортивной направленности.



Победители регионального этапа в каждой номинации участвуют во всероссийском этапе конкурса. Срок подачи материалов - до 5 сентября. Подробнее об участии в региональном этапе можно узнать в положении на сайте минобразования Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

