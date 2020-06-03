Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса
В Забайкальском крае региональный этап открытого публичного всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности пройдёт в заочной форме с 1 по 30 сентября. Первый муниципальный этап назначен с 1 по 31 августа, а заключительный всероссийский этап с 1 октября по 15 ноября.
Конкурс проводится по нескольким номинациям на лучшую государственную организацию, реализующую программы: в области физической культуры и спорта, по 1-2 видам спорта, по 3 и более. А также на лучший региональный ресурсный центр развития допобразования физкультурно-спортивной направленности.
Победители регионального этапа в каждой номинации участвуют во всероссийском этапе конкурса. Срок подачи материалов - до 5 сентября. Подробнее об участии в региональном этапе можно узнать в положении на сайте минобразования Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье определят лучшую физкультурно-спортивную организацию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Военные назвали поступок депутата Баира Цыренова, выдвинувшего громкое обвинение, «не очень красивым»
Итоги конкурса будут подведены 17 июня
Они будут расположены около БГСХА и «Юбилейного»
Земельный участок и жилые помещения изымут для муниципальных нужд
Песня посвящена всем женщинам планеты
Срок льготной аренды составит 49 лет
10 спортсменов республики из сборной России будут тренироваться в Крыму
Ветерану помогли соцработники из Ононского района
Местного жителя ворона атакует уже больше двух недель
Также в нём примут участие новейшие бронеавтомобили «Тигр»
Юная пассажирка автобуса, рухнувшего с моста, помогла выбраться многим оставшимся в живых
Деревья стали выше на 30 сантиметров⠀
Газоны стригут не только для красоты, но и для здоровья горожан
Глава Алексей Цыденов пригласил мальчика в республику, но после стабилизации эпидемиологической ситуации
В городе началась подготовка ко всероссийской переписи