 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июня

02 Июня

Популярное

В Забайкалье определят лучшую физкультурно-спортивную организацию

В Забайкалье определят лучшую физкультурно-спортивную организацию
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования Забайкальского края
Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса

В Забайкальском крае региональный этап открытого публичного всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности пройдёт в заочной форме с 1 по 30 сентября. Первый муниципальный этап назначен с 1 по 31 августа, а заключительный всероссийский этап с 1 октября по 15 ноября.

Конкурс проводится по нескольким номинациям на лучшую государственную организацию, реализующую программы: в области физической культуры и спорта, по 1-2 видам спорта, по 3 и более. А также на лучший региональный ресурсный центр развития допобразования физкультурно-спортивной направленности.

Победители регионального этапа в каждой номинации участвуют во всероссийском этапе конкурса. Срок подачи материалов - до 5 сентября. Подробнее об участии в региональном этапе можно узнать в положении на сайте минобразования Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
спорт конкурс Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ военные продемонстрировали ковидный медцентр. Фоторепортаж
В Улан-Удэ военные продемонстрировали ковидный медцентр. Фоторепортаж
Общество, 03.06.2020
Военные назвали поступок депутата Баира Цыренова, выдвинувшего громкое обвинение, «не очень красивым»
В Иркутске снова выберут самого красивого доктора
В Иркутске снова выберут самого красивого доктора
Общество, 03.06.2020
Итоги конкурса будут подведены 17 июня
В Улан-Удэ на улице Гагарина поставят несколько светофоров
В Улан-Удэ на улице Гагарина поставят несколько светофоров
Общество, 03.06.2020
Они будут расположены около БГСХА и «Юбилейного»
В Чите расселят дом с обрушившейся стеной
В Чите расселят дом с обрушившейся стеной
Общество, 03.06.2020
Земельный участок и жилые помещения изымут для муниципальных нужд
Лучники из Бурятии могут начать централизованные тренировки с 20 июня
Лучники из Бурятии могут начать централизованные тренировки с 20 июня
Общество, 03.06.2020
10 спортсменов республики из сборной России будут тренироваться в Крыму
В Забайкалье исполнили заветную мечту долгожительницы
В Забайкалье исполнили заветную мечту долгожительницы
Общество, 03.06.2020
Ветерану помогли соцработники из Ононского района
В центре Улан-Удэ ворона держит в страхе целую улицу
В центре Улан-Удэ ворона держит в страхе целую улицу
Общество, 03.06.2020
Местного жителя ворона атакует уже больше двух недель
В Улан-Удэ на параде Победы впервые проедет танк Т-34
В Улан-Удэ на параде Победы впервые проедет танк Т-34
Общество, 03.06.2020
Также в нём примут участие новейшие бронеавтомобили «Тигр»
В Забайкалье школьницу наградят за спасение пострадавших в ДТП
В Забайкалье школьницу наградят за спасение пострадавших в ДТП
Общество, 03.06.2020
Юная пассажирка автобуса, рухнувшего с моста, помогла выбраться многим оставшимся в живых
В Улан-Удэ подсчитали, на сколько выросли сосны
В Улан-Удэ подсчитали, на сколько выросли сосны
Общество, 03.06.2020
Деревья стали выше на 30 сантиметров⠀
Стрижка газонов в Улан-Удэ поможет аллергикам
Стрижка газонов в Улан-Удэ поможет аллергикам
Общество, 03.06.2020
Газоны стригут не только для красоты, но и для здоровья горожан
Пятиклассник из Монголии сшил для Бурятии маски и отправил деньги
Пятиклассник из Монголии сшил для Бурятии маски и отправил деньги
Общество, 03.06.2020
Глава Алексей Цыденов пригласил мальчика в республику, но после стабилизации эпидемиологической ситуации  
В Улан-Удэ обновят 2404 табличек
В Улан-Удэ обновят 2404 табличек
Общество, 03.06.2020
В городе началась подготовка ко всероссийской переписи

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^