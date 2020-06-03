Итоги конкурса будут подведены 17 июня
Голосование за «Самого красивого доктора Иркутска» проходит в областном центре. Конкурс проводится уже во второй раз на портале irkutskinform.ru.
Проголосовать за участников проекта можно один раз в сутки. Итоги будут подведены 17 июня. Помимо главного победителя, по результатам голосования определят финалистов в следующих номинациях: «Самый красивый главный врач», «Самая красивая медсестра», «Самая красивая семейная пара врачей», «Самый красивый администратор», «Самая красивая клиника», «Выбор редакции». Награждение состоится 19 июня, накануне Дня медицинского работника. Все финалисты получат ценные подарки от партнёров конкурса и организаторов.
На звание «Самого красивого доктора» претендуют 108 сотрудников медицинских учреждений Иркутска и Иркутской области. Это врачи областного онкологического диспансера, областной клинической больницы, областной детской клинической больницы, областного клинического консультативно-диагностического центра, областного перинатального центра, факультетских клиник ИГМУ, МНТК «Микрохирургия глаза».
В конкурсе 2019 года приняли участие 143 медицинских работника Иркутска. Победителями номинации «Самая красивая клиника Иркутска» в прошлом году стали сотрудники центра зрения «Микрохирургия». Среди медицинских семейных пар первое место заняли Маргарита и Павел Муравьёвы. Звание «Самого красивого доктора Иркутска» завоевала Ай-Кыс Иргит: девушка набрала 9590 голосов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске снова выберут самого красивого доктора
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