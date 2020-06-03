Трансляция пройдёт на YouTube-канале театра 7 июня в 17 часов
7 июня в 17 часов Бурятский театр оперы и балета на своем официальном YouTube-канале проведёт концерт-трансляцию, который закроет юбилейный
80-й театральный сезон.
В программу концерта войдут лучшие номера, показанные на многочисленных мероприятиях, которыми запомнится уходящий театральный сезон: проведённый в сентябре 2019 года фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина с участием звёзд мировой оперной сцены, декабрьский концерт к 80-летнему юбилею театра, собравший гостей со всей России и зарубежья, премьера балета «Сон в летнюю ночь» в постановке Анастасии Кадрулевой, выступление артистов балетной и оперной трупп на большом праздничном концерте «Восточный Новый год в Кремле» и, конечно, показ балета «Талисман» на фестивале премии «Золотая маска», на которую спектакль был номинирован в трех номинациях.
В онлайн-концерте будут задействованы все творческие силы театра: оперная и балетная труппы, хор и оркестр. Также в трансляции примут участие художественный руководитель оперы, народная артистка России Дарима Линховоин и художественный руководитель балета, заслуженный артист России Баярто Дамбаев — они расскажут о юбилейном театральном сезоне и его результатах.
Режиссером онлайн-концерта выступил член Союза композиторов, музыковед Давид Дондупов, оператором — Егор Бельских.
Возрастное ограничение 6+
Бурятский оперный театр закроет юбилейный сезон онлайн-концертом
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