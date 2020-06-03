Они будут расположены около БГСХА и «Юбилейного»
В Улан-Удэ на остановке общественного транспорта «Сельскохозяйственная академия» установят светофор. Его планируют поставить уже в этом году, так что переход через проезжую часть улицы Гагарина вблизи БГСХА станет намного безопаснее. Как сообщает пресс-служба сельхозакадемии, об этом рассказал председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Юрий Ткачёв.
Официальное письмо комитета пришло в ответ на запрос депутата Улан-Удэнского горсовета Саяна Бальжирова. В письме из администрации говорится, что в 2020 году в рамках проведения ремонтных работ автодороги по улице Гагарина будут установлены светофорные объекты не только на остановке «Сельскохозяйственная академия», но и на остановке «Универмаг «Юбилейный».
Также в рамках принятия мер по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на перекрёстке улиц Гагарина и Хоца Намсараева будет обустроен пешеходный светофорный объект типа Т7. Другими словами, на пешеходном переходе поставят мигающий светофор с индикацией жёлтого цвета.
В Улан-Удэ на улице Гагарина поставят несколько светофоров
Общество, Фото:
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