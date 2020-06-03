10 спортсменов республики из сборной России будут тренироваться в Крыму
Сборная России по стрельбе из лука, куда входят спортсмены из Бурятии, планирует начать свои тренировки в федеральном центре «Крымский» в Алуште. Сейчас спортсмены ждут официального вызова, а пока продолжают самостоятельно тренироваться.
- Сбор планируется 20 июня, пока ждём официальные документы. В состав взрослой сборной России и молодёжной входит по 10 наших спортсменов. Пока нет вызова, все ребята тренируются самостоятельно. В этом плане, конечно, больше всего повезло тем спортсменам, кто находится в районах. К примеру, в Селенгинском районе ребята стреляют на олимпийскую дистанцию 70 метров на открытом воздухе. – рассказывает Сэсэг Доржиева, главный тренер по стрельбе из лука центра спортивной подготовки.
Тренировочный сбор должен продлиться 21 день. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП.
Лучники из Бурятии могут начать централизованные тренировки с 20 июня
Общество, Фото:
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