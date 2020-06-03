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Бойцы спецназа в Бурятии приступили к интенсивной подготовке

Бойцы спецназа в Бурятии приступили к интенсивной подготовке
Общество, 
Спецназовцы освоят различные хитрости разведчика

Бойцы отдельного подразделения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к теоретическим и практическим занятиям в рамках интенсивной подготовки в новом периоде обучения.

Для занятий развёрнуто более десяти учебных мест на полигонах и стрельбищах, а также на тренажёрах и площадках на территории приказарменной учебной базы. Спецназовцы освоят различные хитрости разведчика от принципа работы индивидуального вооружения до основ выживания в безлюдной местности и способов ведения разведки в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Опытные командиры подразделений обучат военнослужащих практическим действиям в горно-лесистой местности, скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств и специальной экипировки.

Всем разведчикам за время обучения предстоит научиться тактико-специальным приёмам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с использованием альпинистской системы, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.
военнослужащие спецназ
 
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